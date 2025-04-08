570 крыш повреждено из-за ветра в Приангарье, Хакасии и Красноярском крае

В Хакасии, Красноярском крае и Иркутской области сохраняется напряженная пожароопасная обстановка, порывами ветра до 35 м/с. За последние дни огонь уничтожил 33 жилых дома и 32 нежилых строения. Всего в трёх регионах СФО из-за стихии пострадало 570 крыш зданий, сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.
За последнюю неделю в 16 регионах было ликвидировано 111 очагов лесных пожаров на площади свыше 6 тысяч гектар. В настоящее время в шести субъектах продолжают действовать 55 очагов, из которых 18 — локализованы. Электроснабжение было отключено в 62 муниципалитетах.
Напомним, что в Иркутской области в результате ураганного ветра остаются без электричества 426 жилых домов в 14 населенных пунктах в четырех районах. Такую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, отметив, что ситуация, связанная с сильным ветром в Приангарье, находится на контроле министерства.