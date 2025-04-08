570 крыш повреждено из-за ветра в Приангарье, Хакасии и Красноярском крае

За последнюю неделю в 16 регионах было ликвидировано 111 очагов лесных пожаров на площади свыше 6 тысяч гектар. В настоящее время в шести субъектах продолжают действовать 55 очагов, из которых 18 — локализованы. Электроснабжение было отключено в 62 муниципалитетах.