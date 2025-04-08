Штрафы и эвакуация: во Владивостоке провели рейд по парковке возле крупных ТЦ

Сотрудники администрации Владивостока совместно с ГАИ провели очередной рейд по нарушителям правил парковки. Проверка прошла у торговых центров «Черёмушки» и «Калина Молл» в Первомайском районе — именно на эти локации чаще всего жаловались горожане, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.