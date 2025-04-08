Штрафы и эвакуация: во Владивостоке провели рейд по парковке возле крупных ТЦ

Сотрудники администрации Владивостока совместно с ГАИ провели очередной рейд по нарушителям правил парковки. Проверка прошла у торговых центров «Черёмушки» и «Калина Молл» в Первомайском районе — именно на эти локации чаще всего жаловались горожане, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
В результате было составлено девять протоколов за административные правонарушения. Один автомобиль, припаркованный на месте для инвалидов, эвакуирован. Нарушителям грозят штрафы от 500 до 5000 рублей.
Заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло пояснил, что места для рейда были выбраны не случайно. По его словам, множество обращений пришло от жителей, недовольных беспорядочной парковкой у популярных ТЦ.
«Хочется в очередной раз обратиться ко всем автомобилистам города с просьбой проявлять уважение к другим участникам дорожного движения. Парковать свои автомобили следует в строго отведенных для этого местах», — отметил замглавы.
Он также добавил, что подобные рейды продолжатся. В ближайшее время инспекторы появятся у ТЦ на улицах Русской и Семёновской.
Напомним, министерство транспорта России разработало новые рекомендации по организации парковочного пространства в городах, и вскоре парковки во Владивостоке будут приведены к общему стандарту. Ведомство предлагает региональным властям внедрять московский опыт, включая системы оплаты парковочных мест через смартфоны и введение парковочных разрешений.