Доход бойца «Тигра»: как получить 3,5 млн рублей и льготы ветерана

Ключевым преимуществом службы в отряде является гибкий шестимесячный контракт. Ежемесячное денежное довольствие начинается от 210 тысяч рублей. Дополнительно бойцы могут получить до 900 тысяч рублей в виде единовременных выплат: 200 тысяч при подписании контракта, 500 тысяч при его продлении и еще 200 тысяч по завершении службы.