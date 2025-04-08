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Доход бойца «Тигра»: как получить 3,5 млн рублей и льготы ветерана

ВЛАДИВОСТОК, 8 апреля, ФедералПресс. С 1 марта добровольцы, заключившие контракт с отрядом БАРС-22 батальона «Тигр», получают возможность зарабатывать до 3,5 миллиона рублей в год. Помимо высокого денежного содержания, для них предусмотрены дополнительные выплаты и социальные гарантии.

Источник: РИА "Новости"

Ключевым преимуществом службы в отряде является гибкий шестимесячный контракт. Ежемесячное денежное довольствие начинается от 210 тысяч рублей. Дополнительно бойцы могут получить до 900 тысяч рублей в виде единовременных выплат: 200 тысяч при подписании контракта, 500 тысяч при его продлении и еще 200 тысяч по завершении службы.

Если военнослужащий сразу заключает новый контракт после окончания предыдущего, общий размер дополнительных выплат за год достигает 800 тысяч рублей.

После получения соответствующего статуса бойцы отряда «Тигр» получают доступ к более чем 35 мерам поддержки, действующим в Приморье. Среди них — списание просроченных процентов по кредитам, компенсация 50% расходов на коммунальные услуги, предоставление служебного жилья и льготные условия ипотечного кредитования.

Особое внимание уделяется социальной защите семей бойцов. Детям военнослужащих гарантировано внеочередное зачисление в детские сады, бесплатное питание в школах и колледжах, а также освобождение от платы за дополнительные образовательные программы.

Для пожилых родственников предусмотрена помощь социальных работников и медицинские путевки при необходимости.

Напомним, поддержка участников СВО и их семей остается в приоритете властей. На какие меры поддержки могут рассчитывать бойцы в 2025 году, рассказываем по ссылке.