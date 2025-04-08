Водителям напомнили о массовой замене прав с апреля

Тишаков подчеркнул, что продление касается только национальных прав; за рубежом оно недействительно. В апреле также заканчивается период упрощенной замены иностранных прав для новых граждан России и обладателей вида на жительство, которые получили документы до 1 апреля 2024 года. Он также предупредил, что в апреле ожидается наплыв желающих обновить права, и водителям рекомендуется позаботиться о своевременной замене и собрать необходимые документы. За управление транспортным средством без действительных водительских прав предусмотрен штраф от 5000 до 15000 рублей, передает RT.