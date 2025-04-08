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В Иркутске разыскивают длинноволосого мужчину, забравшего чужие деньги

Они были оставлены в банкомате по ошибке.

Источник: ГУ МВД

В Иркутске разыскивают длинноволосого мужчину, укравшего в банкомате чужую стопку денег. Об этом сообщили в региональном МВД.

Вероятного подозреваемого зафиксировали камеры наблюдения в ТЦ «Базар» на Трактовой. Инцидент произошел еще 8 марта около двух часов дня. 40-летний мужчина внес в терминал 8 тысяч рублей. Однако из-за ошибки терминал не принял их, и они остались в купюроприемнике. Неизвестный этим воспользовался и украл деньги. Полиция призывает подозреваемого самостоятельно явиться в отдел полиции № 8.

«Всех, кто узнал мужчину, запечатленного на видео, оперативники просят сообщить об этом, позвонив по номерам телефона: 8 (3952) 32−00−02, 89021747687 или 02 (102 с мобильного)», — отметили в МВД.

Ранее сообщалось о том, что 19-летнего парня будут судить за ограбление магазина.