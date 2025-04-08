В Иркутске разыскивают длинноволосого мужчину, забравшего чужие деньги

Вероятного подозреваемого зафиксировали камеры наблюдения в ТЦ «Базар» на Трактовой. Инцидент произошел еще 8 марта около двух часов дня. 40-летний мужчина внес в терминал 8 тысяч рублей. Однако из-за ошибки терминал не принял их, и они остались в купюроприемнике. Неизвестный этим воспользовался и украл деньги. Полиция призывает подозреваемого самостоятельно явиться в отдел полиции № 8.