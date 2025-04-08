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На омской набережной образовался глубокий провал

«Черная дыра» обнаружена рядом с Юбилейным мостом.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на набережной Академика Каримова образовался глубокий провал. «Черная дыра» появилась на пешеходной зоне возле Юбилейного моста.

Соответствующая фотография появилась в группе «Инцидент Омск» «Вконтакте». Для безопасности прохожих опасный участок огородили лентами, однако когда будет проведен ремонт данного участка еще неизвестно — официальных комментариев от мэрии пока не поступало.

Отметим, что это далеко не первая яма на прогулочной зоне возле Иртыша. Провалы также образовались и на Иртышской набережной.

Ранее мы сообщали, что Омске за 10 млн благоустроят участок в два дома на Иртышской набережной.