На омской набережной образовался глубокий провал

В Омске на набережной Академика Каримова образовался глубокий провал. «Черная дыра» появилась на пешеходной зоне возле Юбилейного моста.
Соответствующая фотография появилась в группе «Инцидент Омск» «Вконтакте». Для безопасности прохожих опасный участок огородили лентами, однако когда будет проведен ремонт данного участка еще неизвестно — официальных комментариев от мэрии пока не поступало.
Отметим, что это далеко не первая яма на прогулочной зоне возле Иртыша. Провалы также образовались и на Иртышской набережной.
Ранее мы сообщали, что Омске за 10 млн благоустроят участок в два дома на Иртышской набережной.