В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС после урагана

— Введение режима ЧС необходимо для того, чтобы произвести компенсации пострадавшим от пожаров из регионального резервного фонда. Сейчас в каждом муниципалитете работают комиссии, чтобы установить причины пожаров и степень повреждений домов. Обязательно отработаем с каждым пострадавшим и предоставим необходимую помощь, никто в этой сложной ситуации не будет забыт, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.