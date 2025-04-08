В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС после урагана

В Нижнеудинском и Братском районах Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации областного уровня. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, это распространяется только на те территории, где от пожаров пострадали жилые дома и социальные объекты.
— Введение режима ЧС необходимо для того, чтобы произвести компенсации пострадавшим от пожаров из регионального резервного фонда. Сейчас в каждом муниципалитете работают комиссии, чтобы установить причины пожаров и степень повреждений домов. Обязательно отработаем с каждым пострадавшим и предоставим необходимую помощь, никто в этой сложной ситуации не будет забыт, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.
Важно! Те, кто потеряли все имущество, получат компенсацию в размере 100 тысяч рублей на каждого из членов семьи, а при частичной утрате — по 50 тысяч. Помимо этого окажут единовременную материальную помощь, сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей. По предварительной информации, деньги получат 14 семей.
В это время в регионе продолжают устранять последствия непогоды. Специалисты восстанавливают подачу электроснабжения, оценивают ущерб повреждений и выясняют, какие суммы необходимо направить на ремонт многоквартирных домов.
Напомним, сейчас в регионе работают над уточнением порядка действий по вопросу отключения света во время непогоды. Чтобы избежать пожаров и других негативных последствий, подача электроэнергии прекратится при порывах ветра от 15 м/с. Соответствующий документ сформируют до 15 апреля.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что усиление ветра до 20 м/с ожидается 8 апреля в Иркутской области.