Главный вокзал Вашингтона украсили баннерами с изображением Александра Овечкина

Три баннера с изображением российского хоккеиста Александра Овечкина украсили главный вокзал Вашингтона Union Station. Таким образом в США отметили мировой рекорд Овечкина, выступающего за команду «Вашингтон Кэпиталз».
Оформление баннеров основано на игре слов «eight» (восемь) и «great» (великий). Напомним, Овечкин выходит на лед под номером 8.
Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин установил новый исторический рекорд, забив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Новое достижение спортсмена было установлено в ходе матча с хоккейным клубом «Нью-Йорк Айлендерс» в воскресенье, 6 апреля.
Как Овечкин шел к этому достижению, читайте здесь на KP.RU.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что в Кремле следят за успехами российского хоккеиста Александра Овечкина и болеют за него и назвал Овечкина выдающимся российским хоккеистом.