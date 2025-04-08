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Главный вокзал Вашингтона украсили баннерами с изображением Александра Овечкина

Три плаката с изображением хоккеиста Овечкина украсили главный вокзал Вашингтона в честь его мирового рекорда.

Источник: Комсомольская правда

Три баннера с изображением российского хоккеиста Александра Овечкина украсили главный вокзал Вашингтона Union Station. Таким образом в США отметили мировой рекорд Овечкина, выступающего за команду «Вашингтон Кэпиталз».

Оформление баннеров основано на игре слов «eight» (восемь) и «great» (великий). Напомним, Овечкин выходит на лед под номером 8.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин установил новый исторический рекорд, забив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Новое достижение спортсмена было установлено в ходе матча с хоккейным клубом «Нью-Йорк Айлендерс‎» в воскресенье, 6 апреля.

Как Овечкин шел к этому достижению, читайте здесь на KP.RU.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что в Кремле следят за успехами российского хоккеиста Александра Овечкина и болеют за него и назвал Овечкина выдающимся российским хоккеистом.