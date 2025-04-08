Добавят копейки: в Госдуме назвали реальный размер прибавки к пенсии

Он напомнил, что с 1 января 2026 года в России индексация пенсий будет проводиться в два этапа. С 1 февраля выплаты повысят на уровень официальной инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля дополнительно добавят деньги с учетом доходов Социального фонда РФ, объяснил Гаврилов. Звучит хорошо, но в реальности прибавка будет не большой, подчеркнул депутат.