Добавят копейки: в Госдуме назвали реальный размер прибавки к пенсии

В 2026 году пройдет две индексации пенсии, но реальный размер выплат вырастет не сильно, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
Он напомнил, что с 1 января 2026 года в России индексация пенсий будет проводиться в два этапа. С 1 февраля выплаты повысят на уровень официальной инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля дополнительно добавят деньги с учетом доходов Социального фонда РФ, объяснил Гаврилов. Звучит хорошо, но в реальности прибавка будет не большой, подчеркнул депутат.
Парламентарий привел в качестве примера пенсию в 23 тысяч рублей. При инфляции в 5% пенсионер получит в феврале прибавку в размере 1 150 рублей, затем при хороших доходах Соцфонда могут добавить еще 2% и пенсия вырастет до 24 633 рублей, рассказал Гаврилов.
В итоге общий размер индексации составит 1 633 рубля, на фоне роста цен такая прибавка будет совершенно незаметной, резюмировал депутат. Изменить ситуацию можно только в том случае, если проводить индексацию пенсий не с учетом общей инфляции, а по реальным тратам пенсионеров на услуги ЖКХ, лекарства и продукты питания, рассказал Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС.