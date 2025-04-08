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Иркутяне восстановили микроавтобус для бойцов в зоне СВО

Мэр города Руслан Болотов лично прокатился на автомобиле.

Источник: Соцсети

Иркутяне отремонтировали микроавтобус Volkswagen и передали его военным, подразделение которых находится в зоне СВО. В ремонте участвовала большая команда неравнодушных горожан, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Руслана Болотова.

Автомобиль был в плохом состоянии. Ему заменили механику, электронику, электрику, покрасили и поставили новую резину.

Мэр Иркутска Руслан Болотов, депутат Думы Михаил Кудрявцев и общественники испытали машину и передали ключи военным в Иркутске. Вскоре автомобиль отправят на выполнение задач.

Напоминаем, что недавно пенсионер из Иркутска передал свой ГАЗ-69 в зону проведения спецоперации. Автомобиль был выпущен в 1970 году, но несмотря на это находится в исправном состоянии. В прошлом мужчина работал водителем более 40 лет.