Иркутяне восстановили микроавтобус для бойцов в зоне СВО

Напоминаем, что недавно пенсионер из Иркутска передал свой ГАЗ-69 в зону проведения спецоперации. Автомобиль был выпущен в 1970 году, но несмотря на это находится в исправном состоянии. В прошлом мужчина работал водителем более 40 лет.