Fortune: торговая палата США может подать в суд на Дональда Трампа

Торговая палата Соединённых Штатов изучает возможность подачи судебного иска против администрации Дональда Трампа из-за пошлин, пишет Fortune.
В публикации сказано, что торговая палата намерена заблокировать их «вступление в силу». Издание ссылается на информацию, полученную от источников, знакомых с обсуждениями иска.
«Крупнейшая лоббистская сила корпоративной Америки рассматривает подачу иска против администрации Трампа, чтобы заблокировать введение новых пошлин президента, которые должны вступить в силу в среду», — говорится в материале.
По словам источников, торговая палата планирует заявить, что применение Трампом «чрезвычайных полномочий для введения пошлин являлось незаконным».
Помимо этого, не исключается, что к данному иску могут присоединиться «другие организации».
Напомним, Трамп объявил о введении пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка тарифов составит десять процентов. Российская Федерация не вошла в этот перечень.