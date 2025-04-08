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Fortune: торговая палата США может подать в суд на Дональда Трампа

В торговой палате могут заявить, что Трамп применил «чрезвычайные полномочия незаконно».

Торговая палата Соединённых Штатов изучает возможность подачи судебного иска против администрации Дональда Трампа из-за пошлин, пишет Fortune.

В публикации сказано, что торговая палата намерена заблокировать их «вступление в силу». Издание ссылается на информацию, полученную от источников, знакомых с обсуждениями иска.

«Крупнейшая лоббистская сила корпоративной Америки рассматривает подачу иска против администрации Трампа, чтобы заблокировать введение новых пошлин президента, которые должны вступить в силу в среду», — говорится в материале.

По словам источников, торговая палата планирует заявить, что применение Трампом «чрезвычайных полномочий для введения пошлин являлось незаконным».

Помимо этого, не исключается, что к данному иску могут присоединиться «другие организации».

Напомним, Трамп объявил о введении пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка тарифов составит десять процентов. Российская Федерация не вошла в этот перечень.