Оказалась погребенной, спасая ребенка: бывшая королева красоты погибла при землетрясении в Мьянме

Бывшая королева красоты Мьянмы Сили Ми найдена мертвой под обломками здания в Мандалае, которое было разрушено землетрясением. Об этом сообщает британское издание Need To Know.
«Королеву красоты нашли погребенной под зданием после того, как она пыталась спасти ребенка во время землетрясения в Мьянме», — говорится в материале.
По данным журналистов, тело девушки нашли спасатели после разбора завалов 12-этажного дома. 28-летняя Сили Ми была первой обладательницей титула «Мисс туризм Мьянма», которого она была удостоена в 2018 году.
Масштабное землетрясение в Мьянме произошло 28 марта, его магнитуда составила 7,7. Так что серьезные толчки ощущались в пяти соседних странах. Спасатели еще работают на разборе завалов, но уже число жертв превышает 3,6 тысячи человек. Еще пять тысяч жителей Мьянмы пострадали.
Сразу после этого российское правительство направило для помощи в поиске людей и разборе завалов несколько десятков сотрудников МЧС. 30 марта в Нейпьидо (столица Мьянмы) прошло совместное заседание представителей МЧС России с руководством правительства республики. На встрече было принято решение перебросить сводный отряд наших спасателей в самый пострадавший район страны — провинцию Мандалай.
Кроме того, во взаимодействии с правительством Мьянмы российские представители определили место для развёртывания аэромобильного госпиталя, прибывшего в зону бедствия.
Согласно данным ООН, во время землетрясения в Мьянме около 17 млн являются пострадавшими. Некоторые районы и вовсе до сих пор остаются без света и воды. Однако фактические данные по погибшим могут быть занижены, так как проблемы с телекоммуникациями в стране продолжаются до сих пор.
Накануне министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал, как пережил землетрясение во время визита в Мьянму. По его словам, при землетрясении в Мьянме всеми из белорусской делегации была проявлена выдержка и спокойствие. Хотя и добавил, что «было страшновато».
Спустя несколько дней после трагедии официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в Мьянме из-за мощного землетрясения погиб один гражданин России.