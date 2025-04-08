Оказалась погребенной, спасая ребенка: бывшая королева красоты погибла при землетрясении в Мьянме

Согласно данным ООН, во время землетрясения в Мьянме около 17 млн являются пострадавшими. Некоторые районы и вовсе до сих пор остаются без света и воды. Однако фактические данные по погибшим могут быть занижены, так как проблемы с телекоммуникациями в стране продолжаются до сих пор.