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В Приморье прокуратура пресекла незаконные задержки фур на границе

Теперь все решения о невыпуске большегрузов за пределы РФ фиксируют на бумаге.

Источник: Freepik

Сотрудники Уссурийской транспортной прокуратуры пресекли нарушения при таможенном оформлении большегрузов на границе. Поводом для проверки стали жалобы перевозчиков, столкнувшихся с необоснованными отказами в выпуске транспортных средств за пределы России.

В ходе проверки выяснилось, что инспекторы таможенного поста Международного автомобильного пункта пропуска «Пограничный» Уссурийской таможни нередко запрещали выезд грузовиков без оформления письменных решений. Основанием для задержки транспорта становились устные распоряжения, а водители и их работодатели не получали документов, объясняющих причины отказа.

Транспортный прокурор потребовал устранить нарушения, и начальник таможни привлёк двух сотрудников к материальной ответственности. Чтобы подобные случаи не повторялись, персонал таможенного поста повторно изучил законодательные требования. Теперь все решения о запрете выпуска транспортных средств оформляются в письменном виде, что должно повысить прозрачность процедуры для перевозчиков.