В Приморье прокуратура пресекла незаконные задержки фур на границе

Транспортный прокурор потребовал устранить нарушения, и начальник таможни привлёк двух сотрудников к материальной ответственности. Чтобы подобные случаи не повторялись, персонал таможенного поста повторно изучил законодательные требования. Теперь все решения о запрете выпуска транспортных средств оформляются в письменном виде, что должно повысить прозрачность процедуры для перевозчиков.