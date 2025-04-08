Соцфонд РФ назвал три условия для назначения страховой пенсии в 2025 году

Соблюдение сразу трёх условий потребуется для оформления страховой пенсии в России в 2025 году, свидетельствует информация Социального фонда РФ.
Так, гражданин должен достичь определённого возраста. По состоянию на 1 января 2025 года, мужчины могут выйти на пенсию в возрасте 64 лет, женщины — в 59 лет.
Кроме того, необходимо наличие по меньшей мере 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.
Напомним, в конце марта доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» при Торгово-промышленной палате РФ в РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что страховую пенсию нельзя полностью отменить. Вместе с тем, по словам эксперта, такие выплаты могут быть временно приостановлены при наличии ряда оснований.