Соцфонд РФ назвал три условия для назначения страховой пенсии в 2025 году

Напомним, в конце марта доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» при Торгово-промышленной палате РФ в РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что страховую пенсию нельзя полностью отменить. Вместе с тем, по словам эксперта, такие выплаты могут быть временно приостановлены при наличии ряда оснований.