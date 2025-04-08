Эксперт предупредила о важных нюансах учебного отпуска для работников

Сегодня квалификация специалиста требует постоянного улучшения навыков и образования. Однако найти время на учебу и сдачу экзаменов, работая по 40 часов в неделю, бывает сложно. Один из способов решения этой проблемы — это учебный отпуск. Об этом KP.RU рассказала Ольга Гапонова, главный бухгалтер МБОУ «Лицей № 103 имени Сергея Козлова» Ростова-на-Дону.