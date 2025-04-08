Эксперт предупредила о важных нюансах учебного отпуска для работников

Сегодня квалификация специалиста требует постоянного улучшения навыков и образования. Однако найти время на учебу и сдачу экзаменов, работая по 40 часов в неделю, бывает сложно. Один из способов решения этой проблемы — это учебный отпуск. Об этом KP.RU рассказала Ольга Гапонова, главный бухгалтер МБОУ «Лицей № 103 имени Сергея Козлова» Ростова-на-Дону.
— Работодатель может отказать в учебном отпуске только в одном случае — если сотрудник не предоставляет справку-вызов. Если документ есть, работодатель обязан предоставить отпуск, даже если работник недавно устроился или находится на испытательном сроке, — объяснила эксперт.
Учебный отпуск никак не влияет на основной отпуск — дни, которые сотрудник использует для сдачи экзаменов, не вычитаются из его ежегодного отпуска. Однако если он накладывается на основной, то ежегодный отпуск продлевается на время учебного отпуска.
Частично использовать учебный отпуск можно. Если вернуться на работу раньше, в заявлении нужно указать меньшее количество дней. Однако «неиспользованные» дни нельзя добавить к обычному отпуску.