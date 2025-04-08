В России появится новая мера поддержки для участников СВО

«Это большая беда, и особенно тяжело, когда молодые парни возвращаются домой инвалидами первой или второй группы. Чтобы пройти реабилитацию, вернуть своё здоровье или получить должный уход, нужны большие средства, и чаще всего их близкие не могут оплатить такие расходы», — рассказал Миронов в беседе с РИА Новости.