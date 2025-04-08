Как защитить свои деньги от опасного «телефонного вируса»

«Немедленно прекратить любые действия с сотовым телефоном, принудительно отключить его, извлечь СИМ карту», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. В ведомстве также порекомендовали не пытаться самостоятельно устранить вирусы и не отправлять устройство в сервис. Вместо этого лучше сразу обратиться в свой банк для блокировки операций по расчетному счету и доступа к «Мобильному банку», а также направить заявление о факте хищения денег.