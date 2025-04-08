Как защитить свои деньги от опасного «телефонного вируса»

МВД России разработало определенный алгоритм действий, если ваши деньги похитили мошенники через вирус на телефоне.
Тем людям, в чей телефон попал опасный вирус из-за действий мошенников, следует немедленно отключить устройство, извлечь SIM-карту, заблокировать операции в банке через горячую линию и написать заявление в полицию. Об этом сообщили в МВД России.
«Немедленно прекратить любые действия с сотовым телефоном, принудительно отключить его, извлечь СИМ карту», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. В ведомстве также порекомендовали не пытаться самостоятельно устранить вирусы и не отправлять устройство в сервис. Вместо этого лучше сразу обратиться в свой банк для блокировки операций по расчетному счету и доступа к «Мобильному банку», а также направить заявление о факте хищения денег.
Важно также подать заявление в полицию с необходимыми документами, подтверждающими хищение денежных средств. По данным ведомства, это позволит правоохранительным органам принять все необходимые меры для расследования преступления и возврата украденных средств.
Ранее МВД России предупредило о новой схеме мошенничества: злоумышленники, выдавая себя за представителей операторов мобильной связи, получают контроль над SIM-картами и мобильными банковскими услугами жертв. Это позволяет им совершать несанкционированные операции, включая доступ к функциям мобильного банка. В ответ на увеличение таких инцидентов, МВД рекомендует гражданам при возникновении подозрений немедленно обращаться в полицию и блокировать все банковские операции.