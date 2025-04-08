Что известно об индексации пенсий в 2026 году: названа сумма

Глава думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов объяснил, каким будет реальный размер индексации пенсий в следующем году. Об этом политик сообщил в интервью ТАСС.
Парламентарий напомнил, что с 1 января 2026 года начнет действовать новый порядок двойной индексации страховых пенсий. Первое, февральское повышение будет учитывать текущую инфляцию, а второе, а размер второго, апрельского, будет зависеть от того, сколько средств накопилось в Социальном фонде России.
«Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка. Но ее уровень все равно ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии», — отметил Сергей Гаврилов.
Парламентарий предположил, что пенсионные выплаты в среднем могут вырасти до 24 633 рублей. А по итогам 2026 года фактическое повышение составит примерно 1 633 рублей.
Ранее в Соцфонде напомнили, что на назначение страховой пенсии в 2025 году могут претендовать россияне, которые заработали не менее 15 лет страхового стажа. Кроме того, необходимо иметь не менее 30 пенсионных коэффициентов и достичь установленного для выхода на пенсию возраста (64 года у мужчин и 59 лет у женщин).
Кроме того, сообщалось, что с 1 июля 2025 года в России вступит в силу новый порядок расчета трудового стажа для назначения страховых пенсий жителям новых регионов России, установленный законом о пенсионном обеспечении этих территорий.