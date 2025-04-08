На 9 Мая Новосибирск переводит экстренные службы в режим повышенной готовности

Один из основных пунктов обсуждения касался проведения необходимых мероприятий для обеспечения антитеррористической защищённости на важнейших объектах и во время массовых собраний. Для работников охраны и других сотрудников организуются инструктажи, которые позволят повысить бдительность и подготовить их к возможным нештатным ситуациям. Также силы и средства, ответственные за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, будут приведены в готовность, а медицинские службы окажут дополнительную поддержку.