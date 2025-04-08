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На 9 Мая Новосибирск переводит экстренные службы в режим повышенной готовности

Особое внимание уделяется важным объектам и местам массового скопления людей.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске принимаются меры по обеспечению безопасности на мероприятиях, посвящённых 80-летию Великой Победы. Обсуждение этого вопроса прошло 7 апреля на заседании антитеррористической комиссии Новосибирской области, которая проходила под руководством губернатора Андрея Травникова.

Один из основных пунктов обсуждения касался проведения необходимых мероприятий для обеспечения антитеррористической защищённости на важнейших объектах и во время массовых собраний. Для работников охраны и других сотрудников организуются инструктажи, которые позволят повысить бдительность и подготовить их к возможным нештатным ситуациям. Также силы и средства, ответственные за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, будут приведены в готовность, а медицинские службы окажут дополнительную поддержку.