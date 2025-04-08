TN: В Аргентине выпустили из-под стражи всех россиян, кроме главы секты Руднева

В Аргентине выпустили из-под стражи группу россиян, ранее задержанных по делу о торговле людьми, кроме одного. Речь идет о Константине Рудневе, организаторе секты «Ашрам Шамбала»*.
«Освобождены все россияне, кроме Руднева. Им запрещено покидать страну», — информирует сообщил телеканал TN. Также сообщается, что россияне должны еженедельно отмечаться в полиции и не имеют права приближаться к женщине, которая, предположительно, стала жертвой торговли людьми, и ее ребенку.
Ранее сообщалось, что выйти на преступную секту аргентинской полиции помог случай. Внимание медиков одной из больниц привлекла внимание молодая беременная россиянка, которую сопровождали две женщины, которые явно пытались не дать сказать ей ни слова.
Напомним, Руднев известен как основатель крупнейшей тоталитарной секты в России «Ашрам Шамбалы»*. Своим последователям он внушал идею отказа от семьи, многие из них до сих пор считаются пропавшими и разыскиваются. В «Ашрамах»* адепты умирали от голода, употребляли наркотики и устраивали оргии, которые записывались на видео и позже продавались. Многие из участников были несовершеннолетними. Руднев был осужден на 11 лет лишения свободы и отбыл наказание в 2021 году.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.