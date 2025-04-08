TN: В Аргентине выпустили из-под стражи всех россиян, кроме главы секты Руднева

Напомним, Руднев известен как основатель крупнейшей тоталитарной секты в России «Ашрам Шамбалы»*. Своим последователям он внушал идею отказа от семьи, многие из них до сих пор считаются пропавшими и разыскиваются. В «Ашрамах»* адепты умирали от голода, употребляли наркотики и устраивали оргии, которые записывались на видео и позже продавались. Многие из участников были несовершеннолетними. Руднев был осужден на 11 лет лишения свободы и отбыл наказание в 2021 году.