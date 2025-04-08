«Ракету Победы» запустят с Байконура сегодня

Глава «Роскосмоса» встретился на Байконуре с казахстанскими партнерами.
После заседания госкомиссия на космодроме Байконур утвердила основной и дублирующий составы экипажей.
В основной вошли Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и американец Джонатан Ким.
Дублерами стали Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс.
«Ракета Победы» подготовлена к полету на 31-й пусковой площадке космодрома Байконур, старт запланирован на 11.47 по времени Астаны.
Полет корабля к МКС пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет три часа 17 минут. Уже в 12.04 по московскому времени (в 14.04 по Астане) «Союз» пристыкуется к российскому модулю «Причал».
Пуск посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.