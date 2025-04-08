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«Ракету Победы» запустят с Байконура сегодня

АСТАНА, 8 апр — Sputnik. Ракета «Союз-2.1а» отправит к Международной космической станции (МКС) корабль «Союз МС-27» с двумя космонавтами «Роскосмоса» и астронавтом НАСА, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Источник: Пресс-служба корпорации "Роскосмос"

Глава «Роскосмоса» встретился на Байконуре с казахстанскими партнерами.

После заседания госкомиссия на космодроме Байконур утвердила основной и дублирующий составы экипажей.

В основной вошли Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и американец Джонатан Ким.

Дублерами стали Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс.

«Ракета Победы» подготовлена к полету на 31-й пусковой площадке космодрома Байконур, старт запланирован на 11.47 по времени Астаны.

Полет корабля к МКС пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет три часа 17 минут. Уже в 12.04 по московскому времени (в 14.04 по Астане) «Союз» пристыкуется к российскому модулю «Причал».

говорится в сообщении “Роскосмоса”

Пуск посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.