Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказала, почему смех снижает тревогу и улучшает настроение

Психолог Богданович: Смех работает как натуральный «антидепрессант».

Источник: Комсомольская правда

Смех является мощным инструментом для борьбы со стрессом и тревогой. Когда люди шутят над проблемой, они эмоционально отстраняются. Это помогает не погружаться в переживания. Об этом KP.RU рассказала Наталья Богданович, психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры «Юридическая психология и право» факультета «Юридическая психология» МГППУ.

— Еще в XIX веке психологи Уильям Джеймс и Карл Ланге открыли, что смех «заразителен» в хорошем смысле — это подтверждают и современные ученые. Смех работает как натуральный «антидепрессант», помогая справиться с плохим настроением, — объяснила эксперт.

Однако важно помнить, что не стоит заставлять себя постоянно быть позитивным. Каждый человек по-своему воспринимает юмор.

Если пытаться соответствовать навязанному стандарту «вечного оптимизма», можно только усугубить эмоциональное выгорание. Поэтому главное — не стараться смеяться насильно, а находить радость в том, что действительно приносит удовольствие.