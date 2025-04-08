Эксперт рассказала, почему смех снижает тревогу и улучшает настроение

Смех является мощным инструментом для борьбы со стрессом и тревогой. Когда люди шутят над проблемой, они эмоционально отстраняются. Это помогает не погружаться в переживания. Об этом KP.RU рассказала Наталья Богданович, психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры «Юридическая психология и право» факультета «Юридическая психология» МГППУ.