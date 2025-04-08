Эксперт рассказала, почему смех снижает тревогу и улучшает настроение

Смех является мощным инструментом для борьбы со стрессом и тревогой. Когда люди шутят над проблемой, они эмоционально отстраняются. Это помогает не погружаться в переживания. Об этом KP.RU рассказала Наталья Богданович, психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры «Юридическая психология и право» факультета «Юридическая психология» МГППУ.
— Еще в XIX веке психологи Уильям Джеймс и Карл Ланге открыли, что смех «заразителен» в хорошем смысле — это подтверждают и современные ученые. Смех работает как натуральный «антидепрессант», помогая справиться с плохим настроением, — объяснила эксперт.
Однако важно помнить, что не стоит заставлять себя постоянно быть позитивным. Каждый человек по-своему воспринимает юмор.
Если пытаться соответствовать навязанному стандарту «вечного оптимизма», можно только усугубить эмоциональное выгорание. Поэтому главное — не стараться смеяться насильно, а находить радость в том, что действительно приносит удовольствие.