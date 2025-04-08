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Омская пара потратила с чужой карты 8 тысяч рублей на продукты

Сейчас любителей шопинга за чужой счет ищет полиция.

Источник: Комсомольская правда

УМВД по Омской области опубликовало в своих социальных сетях ориентировку на розыск двух омичей. Вероятно, мужчина и женщина являются семейной парой.

Полицейских они заинтересовали шопингом за чужой счет. Как сообщает полиция, омичи потратили с чужой банковской карты 8 000 рублей. Карту они, скорее всего, нашли. Пара отоваривалась в пяти продуктовых магазинах в Октябрьском округе, их запечатлела камера наблюдения.

В УМВД по Омской области просят всех, кто узнал эту пару на фото, сообщить об этом по телефонам 79−34−02, 8−923−686−59−54 или 102.