Еще 5 миллиардов требует скандальная стройка Хабаровска

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале сообщил, что проект кампуса планируют реализовывать к 2027 году. Скандальная стройка была отложена из-за провала по концессионному соглашению властей с фирмой ВАНК Станислава Неверова.
Неверов задержан и обвинен в мошенничестве. На его совести — провал концессий в Хабаровском крае, скандал со школой в Снеговой Пади во Владивостоке, а также газификацией Читы.
Неверов известен на Дальнем Востоке как серийный концессионер. Он, в качестве руководителя Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации, заключал соответствующие договоры с местными властями на строительство социальных объектов, в основном школы и детские сады.
Но сдать удалось только малую часть этих объектов, а по многим другим к концессионеру появились вопросы. В Приморском крае концессионер практически не смог даже приступить к выполнению своих обязательств.
Теперь же краевые власти Хабаровска готовы дать на стройку новому генподрядчику более 5,5 миллиардов рублей. Итоги аукциона подведут уже в середине апреля.
В администрации края считают, что проект Межвузовского кампуса в Хабаровске может стать примером консолидации университетов с промышленностью. Демешин уверяет, что кампус сможет взаимодействовать с московскими вузами, МГУ, МГТУ им. Баумана, МГИМО.