В Иркутской области 17,3 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю

Важно! Врачи просят соблюдать простые, но эффективные меры профилактики. Сибирякам рекомендуют носить маски в общественных местах, чаще мыть руки и пользоваться антисептиком, проводить влажную уборку, проветривать помещения, а также вести здоровый образ жизни. При первых симптомах лучше сразу обратиться в больницу по месту прикрепления.