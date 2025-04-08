В Иркутской области 17,3 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю

В Приангарье постепенно начинает снижаться количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, с 31 марта по 6 апреля 2025 года заболело 17 378 человек, а неделей ранее — 18 290.
— Лабораторно подтверждён диагноз гриппа у 367 человек (неделю назад — 484). Выявлено 32 новых случая COVID-19, — рассказывают в пресс-службе Управления.
Важно! Врачи просят соблюдать простые, но эффективные меры профилактики. Сибирякам рекомендуют носить маски в общественных местах, чаще мыть руки и пользоваться антисептиком, проводить влажную уборку, проветривать помещения, а также вести здоровый образ жизни. При первых симптомах лучше сразу обратиться в больницу по месту прикрепления.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в двух районах Иркутской области ввели режим ЧС после урагана.