Драконы? Ученые возродили больших животных из «Игры престолов»

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences сумела воссоздать так называемых «ужасных волков», ставших прототипами лютоволков из популярного сериала «Игра престолов». Об этом сказано в заявлении компании, опубликованном в социальной сети Х. Этот вид вымер более 12 тысяч лет назад.
Сообщается, что компания создала трех «ужасных волков» (dire wolves), используя образцы ДНК из черепа возрастом 72 тысячи лет и зуба возрастом 13 тысяч лет, а также клетки серого волка. Предполагается, что, когда щенки вырастут, они будут весить около 63,5 килограмма, отличаться тяжелыми мышцами и крупным размером. Всего родилось три «лютоволка» — два самца и самка. Братьев назвали Ромул и Рем, а сестре в честь одной из главных героинь сериала дали имя Кхалиси.
Место пребывания щенков «лютоволка» засекречено.
Тем временем самарский палеонтолог-любитель, член Самарского палеонтологического сообщества провел удивительную работу и смог создать 3D-модель амфибии, жившей на территории региона 245 млн лет назад. Дмитрий Аникеев рассказал «КП-Самара», как за 1,5 года ему удалось воссоздать внешний вид бентозуха Гусевой.
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