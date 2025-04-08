Драконы? Ученые возродили больших животных из «Игры престолов»

Сообщается, что компания создала трех «ужасных волков» (dire wolves), используя образцы ДНК из черепа возрастом 72 тысячи лет и зуба возрастом 13 тысяч лет, а также клетки серого волка. Предполагается, что, когда щенки вырастут, они будут весить около 63,5 килограмма, отличаться тяжелыми мышцами и крупным размером. Всего родилось три «лютоволка» — два самца и самка. Братьев назвали Ромул и Рем, а сестре в честь одной из главных героинь сериала дали имя Кхалиси.