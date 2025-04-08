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В Уфе приступили к ремонту сквера имени Гастелло

Об этом сообщил глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов. По его словам, благоустройство сквера — это часть подготовки к 100-летнему юбилею ПАО «ОДК-УМПО».

Источник: Башинформ

«Сейчас специалисты подрядной организации с помощью специальной техники ведут работы по демонтажу асфальтового покрытия, бордюрных камней, выборку грунта. Уже этим летом в сквере появятся новые дорожки, брусчатка, скамейки, озеленение», — рассказал глава района в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что на ремонт сквера имени Николая Гастелло в городском бюджете предусмотрено 39 миллионов рублей.

Напомним, сквер представляет собой отдельное пространство, расположенное напротив одноименного парка, ограниченное улицами Сельской Богородской, Петрозаводской и Индустриальным шоссе.