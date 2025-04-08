В Уфе приступили к ремонту сквера имени Гастелло

«Сейчас специалисты подрядной организации с помощью специальной техники ведут работы по демонтажу асфальтового покрытия, бордюрных камней, выборку грунта. Уже этим летом в сквере появятся новые дорожки, брусчатка, скамейки, озеленение», — рассказал глава района в своих соцсетях.