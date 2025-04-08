В Омске без электричества остался целый микрорайон

Сегодня утром, 8 апреля, жители микрорайона «Радуга» возле ПО «Иртыш» в Ленинском округе проснулись в кромешной тьме. Электричество отключилось ночью. В микрорайоне расположено несколько десятков жилых домов, две школы, лечебное учреждение и детский сад.
«Утром мы позвонили в единую диспетчерскую службу города. Нам сказали, что электричества нет из-за крупной аварии, — рассказали “КП Омск” читатели, проживающие в доме по улице Жуковского, 31. — К примеру, помимо нашей улицы под отключение попала также Крыловская и другие».
К 8:40 электроснабжение в микрорайоне было частично восстановлено. Однако, как сообщили в единой диспетчерской службе, на полное устранение аварии потребуется еще около двух часов.