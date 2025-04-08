В Новосибирской области стартовала «Монетная неделя»

С 7 по 19 апреля в банках и супермаркетах в рамках «Монетной недели» жители Новосибирской области смогут обменять накопившиеся у них монеты на банкноты. Всего в акции, которая проходит при поддержке Банка России, примут участие около ста отделений банков и более шестисот супермаркетов.