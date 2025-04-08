В Новосибирской области стартовала «Монетная неделя»

С 7 по 19 апреля в банках и супермаркетах в рамках «Монетной недели» жители Новосибирской области смогут обменять накопившиеся у них монеты на банкноты. Всего в акции, которая проходит при поддержке Банка России, примут участие около ста отделений банков и более шестисот супермаркетов.
«Монетная неделя» становится всё масштабнее. Так, во время проведения аналогичного мероприятия минувшей осенью в НСО было открыто порядка 240 точек для обмена монет.
«По итогам прошлого года удалось вернуть в оборот свыше двенадцати миллионов рублей. Это примерно два КамАЗа металлических денег», — рассказала Светлана Орлова, замначальника Сибирского ГУ Банка России.
Она также напомнила, что монеты можно использовать не только во время проведения подобных акций. Их можно зачислить на свой банковский счёт (без комиссии) или расплатиться за покупки.
Как сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, узнать, где располагаются точки для обмена монет, можно на интерактивной карте на официальном сайте акции. Чтобы не создавать очередей, гражданам рекомендуют предварительно рассортировать монеты по номиналам.