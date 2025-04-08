Лолита пообещала потратить всю пенсию, чтобы проматериться

Ранее Аксененко заявил о необходимости увеличить штрафы за нецензурные ругательства с нынешних 500−1000 рублей, которые он считает недостаточными для ограничения их употребления. Он предложит повысить штрафы до 10−20 тысяч рублей для физических лиц и значительно увеличить штрафы для юридических лиц. Законопроект будет касаться матерщины как в общественных местах, так и в интернете, включая театральные и культурные мероприятия.