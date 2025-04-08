Лолита пообещала потратить всю пенсию, чтобы проматериться

Лолита готова тратить за каждое матерное слово по 1000 рублей.
Российская певица Лолита Милявская заявила, что готова потратить всю пенсию на штрафы за нецензурную лексику. Так она отреагировала на предложении депутата Госдумы Александра Аксененко о пвышении штрафов за мат в общественных местах.
«Если это последняя проблема в стране, готова с пенсии платить по тысяче рублей за каждое плохое слово. Ровно 27 слов в месяц, и больше не буду», — заявила Милявская в беседе с «Ридусом».
Ранее Аксененко заявил о необходимости увеличить штрафы за нецензурные ругательства с нынешних 500−1000 рублей, которые он считает недостаточными для ограничения их употребления. Он предложит повысить штрафы до 10−20 тысяч рублей для физических лиц и значительно увеличить штрафы для юридических лиц. Законопроект будет касаться матерщины как в общественных местах, так и в интернете, включая театральные и культурные мероприятия.