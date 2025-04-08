Суд закрыл столовую известного свердловского завода из-за отравления рабочих

«Как было установлено судом, данная организация при осуществлении деятельности в предприятии общественного питания — столовой цеха В-2 ПАО “Синарский трубный завод” нарушила санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, что создало угрозу жизни и здоровью сотрудников и посетителей», — говорится в сообщении.