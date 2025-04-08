Суд закрыл столовую известного свердловского завода из-за отравления рабочих

Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) приостановил работу столовой цеха Синарского трубного завода. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Проверка в столовой прошла после того, как в конце марта отравились шесть рабочих, отобедавших там. 1 апреля санитарные врачи нашли нарушения в организации питания на предприятии.
«Как было установлено судом, данная организация при осуществлении деятельности в предприятии общественного питания — столовой цеха В-2 ПАО “Синарский трубный завод” нарушила санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, что создало угрозу жизни и здоровью сотрудников и посетителей», — говорится в сообщении.
В итоге суд постановил приостановить работу столовой на 60 суток. Постановление не вступило в законную силу.