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Суд закрыл столовую известного свердловского завода из-за отравления рабочих

За нарушения закрыли столовую цеха Синарского трубного завода.

Источник: ЕАН

Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) приостановил работу столовой цеха Синарского трубного завода. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Проверка в столовой прошла после того, как в конце марта отравились шесть рабочих, отобедавших там. 1 апреля санитарные врачи нашли нарушения в организации питания на предприятии.

«Как было установлено судом, данная организация при осуществлении деятельности в предприятии общественного питания — столовой цеха В-2 ПАО “Синарский трубный завод” нарушила санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, что создало угрозу жизни и здоровью сотрудников и посетителей», — говорится в сообщении.

В итоге суд постановил приостановить работу столовой на 60 суток. Постановление не вступило в законную силу.