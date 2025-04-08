«Ночной охотник» поразил пункт дислокации ВСУ в Курской области

«Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчёта БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолёта выполнил удар лёгкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам», — говорится в сообщении.