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«Ночной охотник» поразил пункт дислокации ВСУ в Курской области

Была применена лёгкая многоцелевая управляемая ракета.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные нанесли ракетный удар по пункту дислокации боевиков Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Объект противника поразил экипаж вертолёта Ми-28НМ («Ночной охотник»). Была применена лёгкая многоцелевая управляемая ракета.

«Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчёта БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолёта выполнил удар лёгкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам», — говорится в сообщении.

После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ка-52М («Аллигатор») уничтожил технику ВСУ под Курском.

Также стало известно, что вертолёты Ка-52М («Аллигатор»), Ми-28НМ («Ночной охотник») и Ми-8ПСГ уничтожили блиндажи Вооружённых сил Украины в Курской области.