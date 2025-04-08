«Ночной охотник» поразил пункт дислокации ВСУ в Курской области

Российские военные нанесли ракетный удар по пункту дислокации боевиков Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ.
Объект противника поразил экипаж вертолёта Ми-28НМ («Ночной охотник»). Была применена лёгкая многоцелевая управляемая ракета.
«Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчёта БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолёта выполнил удар лёгкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам», — говорится в сообщении.
После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.
Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ка-52М («Аллигатор») уничтожил технику ВСУ под Курском.
Также стало известно, что вертолёты Ка-52М («Аллигатор»), Ми-28НМ («Ночной охотник») и Ми-8ПСГ уничтожили блиндажи Вооружённых сил Украины в Курской области.