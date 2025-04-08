Не требует публичного обоснования: МИД Панамы прокомментировал отзыв посла в РФ через два месяца после назначения

Посол Панамы в России Холман Делберт Катлин Тодд отозван из Российской Федерации по решению МИД страны. Об этом сообщила газета La Prensa со ссылкой на панамское внешнеполитическое ведомство.
Журналисты подчеркивают, что дипломат был отозван всего через два месяца после вступления в должность. Замглавы МИД России Сергей Рябков получил копию верительной грамоты 10 февраля.
Во внешнеполитическом ведомстве Панамы обратили внимание, на то, что должность посла свободно назначаемая и сменяемая, потому увольнение Тодда публичного обоснования не требует. Кто вместо него возглавит дипмиссию Панамы в Российской Федерации, не уточняется.
4 апреля МИД России сообщило, что Россия, в качестве ответной меры, высылает троих дипломатов Молдавии и объявляет их персонами нон грата. В связи с этим в дипломатическое ведомство вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дария.
Напомним, что накануне молдавский МИД, следуя русофобской линии партии правительства Майи Санду, выслал из республики сопредседателя от России, который работал над миротворческой миссией в Приднестровье.