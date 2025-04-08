Не требует публичного обоснования: МИД Панамы прокомментировал отзыв посла в РФ через два месяца после назначения

Во внешнеполитическом ведомстве Панамы обратили внимание, на то, что должность посла свободно назначаемая и сменяемая, потому увольнение Тодда публичного обоснования не требует. Кто вместо него возглавит дипмиссию Панамы в Российской Федерации, не уточняется.