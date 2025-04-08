Криминолог Данил Сергеев: количество цыган в России может доходить до полумиллиона

Другой пример — я привел коллег-ученых в цыганский табор, и одна из профессоров рассказывала цыганкам, как ее много лет назад на вокзале обобрали, предлагая погадать. Одна из пожилых женщин стала расспрашивать, как это было, а потом говорит: «Это я сделала!». Я спросил ее, почему ты с гордостью об этом говорила, это же нечестно, это преступление. А она говорит: «Так она же мне сама отдала, я ей погадала, добра пожелала, и эти деньги не на пьянку потратила, а деткам купила одежду». Она просто не понимает, что не так. Она не придумала себе оправдание, она искренне в это верит.