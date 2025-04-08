Криминолог Данил Сергеев: количество цыган в России может доходить до полумиллиона

Почему цыган в России невозможно подсчитать, зачем цыганки носят так много юбок и какие мемы популярны у цыганской молодежи — об этом и многом другом в Международный день цыган «Газета.Ru» узнала у криминолога, доцента Уральского государственного юридического университета Данила Сергеева.
«Уверяли, что они греки».
— Почему вы решили изучать цыган и как удалось на них выйти — это же довольно закрытое общество?
— В 2016—2017 году я выиграл небольшой грант на изучение этнической преступности. Планировал изучать китайцев, потому что я китаист, но они оказались совершенно неконтактными. Тогда я услышал в одном из интервью, что множество екатеринбургских групп цыган были вовлечены в наркоторговлю, кроме одного самого большого клана — котляров.
Возникла идея разобраться, не почему кто-то совершает преступление, а почему кто-то наоборот, не совершает их. Так я начал изучать цыган.
Группа действительно очень закрыта, и изначально они меня не принимали. Старейшина табора послушал меня и отправил куда подальше. ~Помогла чистая удача. Мама решила на даче перестелить крышу и рассказала, что наняла бригаду греков. Когда я спросил, кто они, то понял, что это цыгане~, причем из табора, который меня интересовал. При встрече они уверяли, что греки и общаться отказались. Тогда я обратился за помощью к своему дяде. В юности он переехал в Свердловск на учебу и снял комнату в доме цыганской семьи, прямо посреди цыганского поселка. Мне пришлось его потревожить, и оказалось, что он знает нужную мне семью еще с тех времен. Так с его помощью удалось наладить контакт.
За это время у меня накопилось много зарисовок из их жизни, я публиковал их в соцсетях. ~Слава «эксперта по цыганам» привела к тому, что делиться со мной информацией стали и другие кланы~, и сформировалась довольно широкая картина.
— А почему цыгане так неохотно рассказывают о себе чужакам?
— Цыганский взгляд на мир делит всех на цыган и нецыган. Причин для закрытости много. Например, ~во время войны они подверглись геноциду со стороны нацистов.~ Есть деревня Александровка в Смоленской области, где было полностью уничтожено цыганское население. Это малоизвестные страницы истории. Конечно, ~сказалось и стремление жить по цыганскому закону, который часто вступал в противоречие с официальным законодательством.~
— Много цыган живет в России?
— По разным подсчетам, количество может доходить до полумиллиона. Дело в том, что существует до 70 этнических групп цыган. Во время переписи населения они часто не говорят, что они цыгане, и называют свою группу. Например, ~в Екатеринбурге живут цыгане балканского происхождения, они называют себя «сербиянами». Если посмотреть перепись, то они так и записаны. Не «сербы», а именно «сербияне». Так же с «кишеневцами», «бессарабами».~ Так что в официальной статистике их около 200 тысяч, но по факту может быть намного больше.
«Старательно избегали наркоторговли».
— Насколько цыгане интегрированы в общество? Есть ли у них документы, могут ли они учиться, служить, работать?
— Цыгане цыганам рознь. Есть, например, русские цыгане, «руска рома», как они себя называют. Они живут в России около 300 лет и настолько интегрированы, что мы часто даже не знаем, что перед нами представитель цыганской группы. Их обычаи могут не отличаться от обычаев русского человека. Есть те, кто минимально интегрирован в наше общество. Самая большая группа — котлярские цыгане. Они все граждане России, у них есть документы, но ~они сохраняют таборную организацию жизни, общинный строй, коллективное принятие решения, коллективные суды и все прочее.~
Работать цыганам, вопреки стереотипам, не запрещено. Но, например, котлярские цыгане действительно не вписываются в общую систему трудоустройства. Во-первых, в лучшем случае их образование — это пять-шесть классов. Значительная доля не умеют писать и читать.~ У них ранние браки, в 12−15 лет они уже создают семью, и по цыганским обычаям, должны содержать ее. А куда пойдет маленький мальчик работать?~ Только к своим родителям, дядям, дедушкам. Они встраиваются в ту систему экономических отношений, которая есть в их семье.
— Какие профессии популярны среди цыган?
— ~Цыгане-котляры — это ремесленники, они занимаются в основном честным трудом, хотя в это никто не верит.~ Я годами изучал, на чем строятся их доходы. Да, иногда проскальзывают мелкие полулегальные заработки, где-то кого-то могут обдурить, но это не основа их бизнеса. Летом они занимаются стройкой, зимой договариваются с предприятием, скупают неликвиды, разбирают и сдают на металлургические предприятия.
~Русские цыгане всегда занимались лошадьми.~ Были среди них и конокрады, но вообще они разводили скакунов, продавали их, участвовали в скачках. Теперь к этому добавились и автомобили. У них свои автосервисы, ремонтные мастерские, точки продажи.
Много среди разных цыганских групп и артистов. Например, знаменитый актер, долгое время был худруком театра «Ромэн», Николай Сличенко — представитель группы сэрвов. Музыка вообще играет большую роль в жизни цыган, и пока ты с этим не столкнешься, никогда не поверишь, насколько могут быть музыкальные люди, не имея никакого образования. Они интуитивно понимают, как устроена музыка. Такая особенность, наверное, есть только у них.
— Вы упоминали, что котляры никогда не занимались наркотиками. Почему?
— Среди котляров, конечно, встречались те, кто занимался наркотиками, но это меньшинство. Кого-то вовлекли в наркопотребление соседи, другие цыганские группы, но даже статистика подтверждает, что это исключение. Я изучал котлярский табор в Екатеринбурге, и ~за 20 лет по наркотическим статьям у них были осуждены два человека~, и то это были дозы, указывающие на личное потребление. Они старательно избегали наркоторговли, запрещали (и сейчас запрещают) своим детям дружить с представителями других цыганских групп, чтобы их не вовлекли в криминал.
Первая причина — старшие понимают последствия, а вторая — чисто историко-экономическая. Дело в том, что наркоторговлей стали заниматься те группы, доходом которых всегда была торговля. В советское время они закупали товары и везли в какой-нибудь маленький городок на рынок. В 90-е, когда появилась свободная экономика, товары цыган перестали быть эксклюзивными, и на смену вещам пришли наркотики. У котляров основным источником дохода всегда было ремесло и физический труд. Торговля была им не свойственна.
Верхние юбки позволяют цыганкам не осквернять все вокруг.
— А как вообще устроена жизнь в таборе, что такое цыганский закон?
— Цыганский закон нигде не записан, он передается от старейшин. Это подвижное право, нормы формируются на основе древних воззрений и древнего понимания правопорядка. Они касаются и устройства жизни, и взаимоотношений между семьями. Классического цыганского закона сейчас придерживаются только котляры. У них, например, сохранилось пришедшее еще из Индии понятие «скверна». По-цыгански это — «магердо».
У цыган заразно грязной считается нижняя часть тела женщин. ~Если цыганка перешагнула воду или посидела на каком-то месте — они тоже становятся грязными. Поэтому у котляров, например, раздельные стиральные машины, запрет на двухэтажные дома — если женщина пройдет по второму этажу, то все, что было ниже, станет скверным~. Отсюда, кстати, происходит традиция носить много юбок. Считается, что верхние юбки позволяют им не осквернять все вокруг.
Сегодня по 10 юбок цыганки уже не носят, но даже у современных котлярок всегда можно увидеть передник. Причем он подбирается под цвет основной юбки или платья, поэтому часто его сразу и не заметишь. С этим была связана довольно анекдотичная история в одном из таборов. Цыганки узнали, что им изменяют мужья — ходят в так называемый массажный салон. Они выследили, где находится это место, и повесили на двери нижнюю женскую юбку. Салон превратили в нечистый, и никто из цыган туда больше не ходил.
Сохранился у котляров и цыганский суд. Его называют словом «крис». В суде участвуют старейшины — это мужчины старшего возраста. Они разрешают экономические и семейные споры. Решения принимаются большинством голосов. Насколько я знаю, я единственный «нецыган», который присутствовал на таком суде. Молодого человека судили за то, что он снялся в рекламе. У него забрали жену и детей и поставили условие построить дом и не заниматься такими вещами. Он год исполнял это решение, после чего ему вернули семью.
— Какие еще санкции могут применить к человеку на суде?
— Самое страшное — изгнание. ~Выходит женщина и нижней юбкой прилюдно ударяет человека по лицу. После этого никто не может к нему подойти, сесть с ним за один стол~. А самое распространенное наказание — это штраф.
— А могут ли цыгане обратиться за помощью к официальным властям, в полицию, суд?
— Никогда. Если мы говорим о котлярах, то они могут обратиться в органы, чтобы зарегистрировать какое-то имущество, но между собой конфликты решают только внутри общины. У них очень большой страх перед сотрудниками правоохранительных органов. Они им не доверяют. Но опять-таки, это касается только цыган, которые живут по старым обычаям. Другие группы, у которых нет цыганского суда, вполне могут судиться.
— Цыгане, живущие по старым традициям, к полиции относятся со скепсисом, а как относится полиция к цыганам? Предвзятого отношения нет?
— Есть конечно. Правда, нельзя сказать, что это вина только правоохранительных органов. Есть и вина цыган, потому что все-таки криминальное прошлое у ряда групп действительно было. Например, цыгане-плащуны — там все женщины были «щипачки», на базаре воровали, и только этим жили. Но относиться так ко всем неправильно. Недавно я был в командировке, и мне позвонили знакомые цыгане: «У нас задержали маму, якобы она что-то украла в магазине». А я знаю их и был уверен, что она этого не могла сделать. К ним приехал адвокат, убедил полицию просмотреть записи с камеры и выяснилось, что украла не она. Женщина всю ночь провела в полиции, просто потому что она цыганка.
Обостряет противоречия и то, что цыгане не выдают своих. Например, молодежь может подраться, приезжает полиция и перетряхивает в поисках виновника весь поселок. Я им говорил: «Ну вы же знаете, что он виноват, выдайте его, вопросов к другим ведь не будет». Но нет, скрывают, «своего не выдаем». В итоге страдают все, а зачинщика все равно находят.
— А сами цыгане как-то воспитывают молодежь, приучают соблюдать законы?
— Все зависит от того, есть ли в таборе сильная рука и вожак. Если да, то табор будет тихим и спокойным, а если вожака по каким-то причинам нет или барон старенький, то начинаются проблемы. Плюс многое цыгане понимают по-своему. Например, был эпизод, когда цыгане купили на одном из маркетплейсов золотую цепочку. К ним приехали люди и потребовали вернуть. Выяснилось, что девочка 12 лет, нецыганка, стащила у родителей цепочку стоимостью 50 тысяч рублей и выставила на продажу за несколько тысяч рублей. Цыгане купили и не понимают, в чем они не правы. ~Им невозможно объяснить, что девочка в 12 лет — недееспособна, потому что у них она может быть уже замужем.~
Другой пример — я привел коллег-ученых в цыганский табор, и одна из профессоров рассказывала цыганкам, как ее много лет назад на вокзале обобрали, предлагая погадать. Одна из пожилых женщин стала расспрашивать, как это было, а потом говорит: «Это я сделала!». Я спросил ее, почему ты с гордостью об этом говорила, это же нечестно, это преступление. А она говорит: «Так она же мне сама отдала, я ей погадала, добра пожелала, и эти деньги не на пьянку потратила, а деткам купила одежду». Она просто не понимает, что не так. Она не придумала себе оправдание, она искренне в это верит.
— Вы упоминали, что у котляров сохранился обычай рано заключать браки. Но это же не согласуется с законом.
— Да, это ключевое противоречие с современным законодательством. Изначально из-за кочевого образа жизни, когда цыгане находили для своего сына невесту, то сразу заключали браки и увозили ее. Сейчас традиция немного адаптировалась под закон. Когда цыгане находят партию своему сыну, им нужно невесту, скажем так, забронировать. ~Они договариваются семьями, организовывают «обручение». Оно, конечно, выглядит как свадьба, но по сути девочка переходит в дом родителей мужа и те воспитывают ее вместе с другими детьми.~ Тем не менее встречаются ситуации, когда в 13−14 лет цыганки уже рожают. Так как оба родителя несовершеннолетние, то уголовной ответственности никто из них не несет. Такие обычаи еще иногда встречаются и в других группах, например, на Кавказе. В первую очередь они противоречат моральным представлениям основного населения страны.
— А как на счет медицинской помощи? За ней обращаться можно?
— Конечно, обращаются, но бедные группы цыган действительно испытывают большие проблемы с медицинской помощью, потому что даже врачи часто боятся цыган, не говоря уже о других пациентах. В палате пациенты, увидев цыгана в его яркой одежде, начинают за кошельки хвататься. Цыгане это тоже замечают и стараются лишний раз не связываться. Чаще ходят к своим знахарям, делают заговоры, используют отвары. Это приводит к тому, что к 60 годам у многих здоровье уже в очень печальном состоянии. Долгожителей, к сожалению, среди котляр практически нет. В 60 лет человек считается уже стариком.
У них свои мемы.
— Сейчас у всех есть интернет, телефоны, соцсети. Нет ли тенденции, что цыганская молодежь смотрит на другую жизнь и отходит от устоев?
— Естественно, современные технологии они освоили, смотрят телевизор, используют соцсети. Многие дети котлярских цыган хорошо владеют русским языком благодаря телевизору. ~Есть даже цыгане воюющие на СВО, они собирают гумпомощь для своих. В целом они довольно патриотичные.~ Но в бытовом плане сила традиций пока еще главенствует над силой технологии. Старшее поколение видит в социальных сетях проблему — следит, чтобы дети не приобщались «к другому».
Если посмотреть страницы цыган во «Вконтакте», то они обычно закрытые, и в друзьях у цыган только цыгане. У них свои группы, свои мемы. У меня уже собралась коллекция цыганских шуток. В основном они касаются семьи и образа жизни. Например, есть популярный в ТикТоке молодой парень из русских цыган. У него было популярно видео из серии: «Как я представляю свою будущую жену» — там красотка, и «Как мою будущую жену видит родители» — и там танцующая бабуля без зубов.
— А любовь цыган к роскоши — миф или правда?
— Они действительно любят богатое убранство, у них не принято скрывать богатство. Если кто-то говорит, что они живут в хибаре, чтобы не привлекать внимания, то они точно не знают цыган. Если у цыгана есть деньги, это будет видно.
— Не приходилось ли вашим знакомым цыганам сталкиваться с русскими националистами, особенно после трагедии в Коркино?
— Цыгане сильно испугались, даже в других городах. Погромов в Екатеринбурге не было, но с национализмом сталкиваются. Обычно в таких случаях они стараются договариваться. Вообще цыгане на самом деле пугливые, и с ними всегда можно договориться.
— У русских много стереотипов о цыганах, а у цыган о русских есть стереотипы?
— Очень много. Что ~за пределами цыганского табора царит распутство, женщины ведут себя безобразно, не уважают мужей.~ Особенно цыганок поражают ситуации, когда в публичном месте нецыганка ругается на своего мужа. ~Русские бабушки с голубыми глазами воспринимаются цыганами точно так же как все у нас воспринимают цыганок с карими — считают, что они могут навести порчу~, сглазить, что они колдуньи.
— Что вас больше всего удивило, когда познакомились с цыганами ближе?
— То, насколько важна для них семья. Однажды я разговорился с пожилой цыганкой, у нее мама тяжело болеет, и они по очереди всем табором за ней ухаживают. Я говорю: «Вам ведь это тяжело, не рассматривали всякие социальные учреждения, где старику могут обеспечить уход?». Она поразилась, это для них оскорбительно — человек их вырастил, пусть он сейчас ничего не понимает, под себя ходит, но так поступить с ним нельзя.
У них нет детей без родителей и брошенных пожилых — даже если родственники умерли, всегда найдутся те, кто будет ухаживать. Авторитет старших, любовь к детям — то, чему мы можем у них поучиться. ~Невозможно представить, чтобы цыган кричал на ребенка или бил.~ Это вообще нонсенс для цыганского общества. Дети — это святое и их будущее.
Удивила и чистота в домах. Есть стереотип, что цыгане живут в каком-то беспорядке, но это совсем не так. Чистота возведена в какой-то культ.
Еще малоизвестно, но у цыган очень вкусная кухня. Они в большинстве своем православные, и на Пасху готовят пирог, у котляров он называется Савиако. Это рулет из творога, орехов, сухофруктов — невероятно вкусная вещь. Чем-то напоминает штрудель. Еще одно главное блюдо у котляров — голубцы. Они их очень интересно готовят. Капусту заквашивают несколько дней, она кислая и мягкая получается. Фарш добавляют только рубленый, туда кладут паприку, и сначала эти голубцы варят, а потом запекают.
~Я им даже предлагал открыть свой ресторан, зарабатывать этим. Они говорят: «Ой, придет полиция, нас разгонит».~ Предлагал водить экскурсии, познакомить со своей культурой, кухней, станцевать, спеть, на это заработать — говорят: «Да как же с гостей деньги брать? Цыганский закон не позволяет».
На этом все и заканчивается.
В Международный день цыган в онлайн-кинотеатре Okko выйдет документальный стендап-сериал «Быть цыганом».