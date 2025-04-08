Онищенко предупредил о возможном росте заболеваемости холерой в мире в 2025 году

Онищенко добавил, что в 2024 году только в Ливане было выявлено порядка 40 тыс. случаев холеры. Каждый год ею заболевают около 90 тыс. человек. Такая тенденция говорит о том, что ситуация по заболеваемости в мире может ухудшиться. «В России мы ведем мониторинг за холерой, если она начинает активизироваться, то идет отбор проб в водоемах. И есть специальные критерии, по которым идет регулярный отбор на холеру, это один из методов раннего выявления. Против холеры у нас создана вакцина, в случае чего ее будет необходимо произвести в нужных объемах», — отметил Онищенко.