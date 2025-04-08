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Жительница Суджи рассказала о нежелании бойцов ВСУ воевать

По ее словам, группа из примерно 15 бойцов Вооруженных сил Украины подъехала к ее дому на бронетранспортере.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Суджи в Курской области, пенсионерка Любовь Евдокимовна, поделилась воспоминаниями о неожиданной встрече с украинскими военнослужащими, которые проникли на российскую территорию.

Как сообщает ТАСС, к её дому на бронетехнике подъехала группа из примерно пятнадцати человек.

Во время короткого диалога мужчины, по словам женщины, выразили нежелание участвовать в боевых действиях и признались, что мечтают вернуться домой.

Ранее другая жительница Суджи, Анна Богунова, также сообщала о подобных признаниях со стороны украинских бойцов. По её словам, некоторые из них утверждали, что оказались на передовой не по собственной воле, а под угрозой заключения, что якобы оставляло им лишь выбор между тюрьмой и участием в боевых действиях.

Между тем жители Суджи рассказали, как прощались с жизнью при обстреле ВСУ.