Жительница Суджи рассказала о нежелании бойцов ВСУ воевать

Ранее другая жительница Суджи, Анна Богунова, также сообщала о подобных признаниях со стороны украинских бойцов. По её словам, некоторые из них утверждали, что оказались на передовой не по собственной воле, а под угрозой заключения, что якобы оставляло им лишь выбор между тюрьмой и участием в боевых действиях.