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Паводки в Акмолинской области: спасатели работают круглосуточно

Cпасатели устроили эффективные отводы канала.

Источник: Baigenews

Сотрудники ДЧС Акмолинской области продолжают неустанно трудиться над укреплением каскадной плотины, расположенной недалеко от села Макинка в районе имени Биржан Сала.

На данный момент активно ведется откачка воды с помощью мощных пожарно-насосных станций и мотопомп, а также проводится укладка мешкотар. Все эти меры направлены на стабилизацию ситуации и предотвращение угрозы.

Для того чтобы не допустить перелива воды, спасатели устроили эффективные отводы канала. Благодаря их оперативности и слаженности, уровень воды остаётся под контролем, и угрозы затопления на данный момент нет.