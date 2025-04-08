Названы сферы, в которых можно заработать больше 100 тысяч рублей

«Чаще всего заработок в 100 тысяч рублей и выше предлагают в таких сферах, как транспорт, логистика, перевозки, производство, некоторых специальностях в строительной отрасли», — передает «Прайм» со ссылкой на исследование. По данным издания, высокий уровень заработка в этих сферах включает в себя определенные условия работы — вахтовый метод, релокацию или выполнение ключевых показателей эффективности.