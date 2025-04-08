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«Мы как будто приближаемся»: недовольный ударами России по Украине Трамп заявил о прогрессе в переговорах

Трамп: США проводят встречи с Россией и Украиной, приближая договоренность.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки недовольны складывающейся на Украине ситуацией в связи с последними ударами Вооруженных сил России. Тем не менее, Вашингтон проводит встречи с Россией и Незалежной, и стороны приближаются к договоренностям. Об этом на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся к договоренностям. Однако мне не нравятся все бомбардировки последней недели или около того. Это ужасно», — отметил политик.

Правда, Трамп был вынужден признать, что не знает, что происходит, однако в целом ситуация является «не хорошей».

Ранее президент США заявил, что Вашингтон хотел бы, чтобы Россия прекратила удары по Украине, которые продолжаются и продолжаются.

На этом фоне британская пресса уверена, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант с ультимативным требованием к Украине — либо переговоры с Россией, либо прекращение критически важной военной поддержки со стороны Пентагона.