Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что так называемое глубинное государство (deep state) поручило европейским структурам продолжать боевые действия на Украине. По его словам, ранее к этому процессу были подключены и американские институты, но теперь решение о дальнейшей эскалации передано исключительно в ведение Европы.
Кобахидзе также отметил, что аналогичная схема работает в финансировании организаций, занимающихся, по его словам, «антигосударственными процессами», в том числе в Грузии. Он утверждает, что теперь такие структуры получают деньги только из Евросоюза. Премьер подчеркнул, что deep state использует европейскую бюрократию для достижения своих целей, но Грузия будет защищать свои национальные интересы. Главный приоритет страны, по его мнению, — не допустить повторения украинского сценария.
Кобахидзе констатировал, что Украина, несмотря на разрушения и жертвы, сохраняет тесное взаимодействие с европейскими институтами. Грузии, по его словам, удалось избежать открытия второго фронта конфликта с Россией, что вызвало недовольство глубинного государства.
Прежде грузинский премьер отмечал, что отказ Грузии открыть «второй фронт» против России в 2022 году стал причиной многочисленных трудностей в республике. По словам Кобахидзе, именно покровители Deep State активно требовали открытия «второго фронта» в Грузии. Премьер отметил, что перезагрузка отношений с США в первую очередь будет зависеть от исхода конфликта на Украине, после чего никто не будет требовать от Грузии открытия «второго фронта».
Еще в 2023 году в США прозвучали предупреждения о том, что Запад рассматривает возможность открытия второго фронта с участием Грузии. По данным источников, на фоне неудач Украины в конфликте с Россией западные страны были заинтересованы в том, чтобы Грузия вступила в боевые действия. Планировалось, что Тбилиси нанесет удар по Абхазии, что вынудит Россию отвлечь силы с украинского направления. Однако эксперты сомневались, что такой шаг сможет кардинально изменить ситуацию.
В 2024 году основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили сделал заявление, подтверждающее эти опасения. Он сообщил, что один из высокопоставленных западных чиновников предлагал тогдашнему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать «трехдневную войну» с Россией. По словам Иванишвили, Гарибашвили резко отверг эту идею, заявив, что за такой короткий срок грузинский народ может быть уничтожен.