В Грузии перечислили ответственных за продолжение конфликта на Украине

Еще в 2023 году в США прозвучали предупреждения о том, что Запад рассматривает возможность открытия второго фронта с участием Грузии. По данным источников, на фоне неудач Украины в конфликте с Россией западные страны были заинтересованы в том, чтобы Грузия вступила в боевые действия. Планировалось, что Тбилиси нанесет удар по Абхазии, что вынудит Россию отвлечь силы с украинского направления. Однако эксперты сомневались, что такой шаг сможет кардинально изменить ситуацию.