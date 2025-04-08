Uzbekistan Airways получила четвертый самолёт LET L-410

LET L-410 — это турбовинтовой самолет чешского производства, созданный для перевозок на короткие расстояния в сложных климатических и географических условиях. Он способен выполнять посадки и взлёты с коротких, а также неасфальтированных (грунтовых) полос, что делает его идеальным решением для труднодоступных регионов.