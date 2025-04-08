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Uzbekistan Airways получила четвертый самолёт LET L-410

Vaib.uz (Узбекистан. 8 апреля). Авиакомпания Uzbekistan Airways пополнила свой флот четвертым самолётом LET L-410 — популярной чешской моделью, предназначенной для коротких региональных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Новый самолёт будет обслуживать маршруты авиакомпании Silk Avia (входит в структуру Uzbekistan Airways), уже активно использующей три таких лайнера на направлениях Нукус — Муйнак, Ташкент — Шахрисабз и Ташкент — Заамин.

Транспортная доступность — в приоритете.

Как отметил председатель правления Uzbekistan Airways Шухрат Худайкулов, приобретение четвертого самолёта — это важный шаг в развитии региональной авиации в стране.

«Эти надёжные самолёты значительно улучшат транспортную доступность удалённых регионов и укрепят связи между городами страны. Мы продолжим расширять маршрутную сеть, чтобы сделать воздушное сообщение доступным для ещё большего числа наших граждан», — отметил он.

Что представляет собой LET L-410?

LET L-410 — это турбовинтовой самолет чешского производства, созданный для перевозок на короткие расстояния в сложных климатических и географических условиях. Он способен выполнять посадки и взлёты с коротких, а также неасфальтированных (грунтовых) полос, что делает его идеальным решением для труднодоступных регионов.

Характеристики самолета: пассажировместимость: до 19 кресел, максимальная дальность полета: 1 500 км, гибкая конфигурация: возможна установка грузового отсека, повышенная безопасность и надёжность в эксплуатации.