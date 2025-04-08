Дожди и +20 градусов тепла ожидаются в Башкирии

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам синоптиков, в республике ожидается теплая, но дождливая погода. Так, сегодня, 8 апреля, в отдельных районах возможны слабые осадки. Дневная температура составит от +15 до +20 градусов при умеренном южном и юго-восточном ветре.
На следующий день, 9 апреля, Башгидромет прогнозирует кратковременные дожди. Осадки пройдут сначала в западных районах, а затем и по всей республике. Ночные показатели термометров опустятся до +3…+8 градусов, дневные — достигнут +11…+16 градусов, а на юго-востоке региона потеплеет до +21 градуса. Ветер будет менять направление с юго-восточного на юго-западное, местами усиливаясь до порывистого.
10 апреля осадки продолжатся, причем на юго-востоке они могут быть более интенсивными. Ночью температура понизится до 0…+5 градусов, днем воздух прогреется до +7…+12 градусов, а в юго-восточных районах — до +17 градусов. Ветер сменит направление с западного на северное, оставаясь умеренным, но местами порывистым.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.