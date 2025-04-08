Дожди и +20 градусов тепла ожидаются в Башкирии

На следующий день, 9 апреля, Башгидромет прогнозирует кратковременные дожди. Осадки пройдут сначала в западных районах, а затем и по всей республике. Ночные показатели термометров опустятся до +3…+8 градусов, дневные — достигнут +11…+16 градусов, а на юго-востоке региона потеплеет до +21 градуса. Ветер будет менять направление с юго-восточного на юго-западное, местами усиливаясь до порывистого.