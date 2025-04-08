За что должны заплатить дачники в 2025 году

Налог на имущество уплачивается владельцами капитальных строений, таких как жилые дома, бани, гаражи и другие постройки с фундаментом, зарегистрированные в Росреестре. Обычно налоговая ставка составляет 0,1% от кадастровой стоимости объекта. Однако, если сооружение не зарегистрировано должным образом, налогообложение не производится до тех пор, пока налоговые органы не выявят такое имущество. Срок уплаты налога на имущество заканчивается 1 декабря каждого года и касается финансовой деятельности за предшествующий год.