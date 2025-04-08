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Вулкан Канлаон на Филиппинах выбросил столб пепла на высоту около 4 км

В результате извержения вулкана образовался объемный изогнутый шлейф, который движется на юго-запад.

Вулкан Канлаон на центральном филиппинском острове Негрос выбросил столб пепла и дыма на высоту около 4 км, сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Филиппин в соцсети Х*.

Отмечается, что в результате извержения образовался объемный изогнутый шлейф высотой около 4 тысяч метров, который движется на юго-запад.

Взрывное извержение началось 8 апреля в 5:51 (00:51 мск). В районе вулкана объявлен третий уровень опасности. Это предполагает повышенную вулканическую активность и возможность внезапных извержений.

Канлаон — один из крупнейших вулканов на Филиппинах. Его высота составляет 2435 м, а диаметр основания — 30 км. В последний раз он извергался в декабре прошлого года. Тогда из шестикилометровой опасной зоны было эвакуировано около 47 тысяч жителей.

Ранее ученые сообщили, что вулкан Spurr на Аляске может готовиться к извержению.

Уфимец Ринат Карамов ранее рассказал о покорении семи самых высоких в мире вулканов.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.