Вулкан Канлаон на Филиппинах выбросил столб пепла на высоту около 4 км

Канлаон — один из крупнейших вулканов на Филиппинах. Его высота составляет 2435 м, а диаметр основания — 30 км. В последний раз он извергался в декабре прошлого года. Тогда из шестикилометровой опасной зоны было эвакуировано около 47 тысяч жителей.