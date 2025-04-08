Новая пандемия неизбежна: ВОЗ продолжает выступать с тревожными заявлениями

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о неизбежности новой пандемии, назвав ее возникновение не теоретическим риском, а «эпидемиологической определенностью». При этом Гебрейесус не назвал сроков, когда человечество столкнется с очередной пандемией.
«Через 20 лет и более, а может, и завтра», — сказал он на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа (МППО).
На мероприятии обсуждается подготовка соглашения о предотвращении пандемий.
Глава ВОЗ также указал на отличия официальной статистики от истинной, говоря о последствиях пандемии COVID-19.
«По официальным данным, погибли 7 млн человек, но мы оцениваем истинное число в 20 млн. И в дополнение к человеческим потерям пандемия уничтожила более $10 трлн в мировой экономике», — сказал он.
Ранее Гебрейесус не раз подчеркивал, что требуется вести работу по предотвращению распространения страшного заболевания еще до его начала.
По мнению главы ВОЗ, угроза появления другого варианта COVID, способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом.