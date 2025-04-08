Украинские войска ограничены в манёвре на пересечённой местности в Донецкой народной республики из-за западной техники, рассказал российский военнослужащий с позывным Харам.
Он уточнил, что речь идёт о тяжёлой технике, в частности, танках Abrams и БМП Bradley.
«Bradley грузнет на пахоте сразу, садится на пузо. Поэтому они всегда только на дорогах здесь перемещаются. Тем более сейчас вот какая погода, только так всё происходит. Танки Abrams и более скоростные тоже грузнут. Они тоже грузнут. То бишь наша техника, наша всегда лучше», — сказал офицер 114-й бригады 51-й армии ВС РФ в беседе с РИА Новости.
По словам военнослужащего, командование Вооружённых сил Украины в «точности копирует» тактику фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.
Боец отметил, что тяжёлая техника, поставленная Киеву западными государствами, вязнет в болотистой местности на северном берегу реки Волчья (район населённых пунктов Андреевка и Алексеевка).
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины оставили американские танки M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубицу M-777 в Курской области.