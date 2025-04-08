Офицер Харам: танки Abrams и БМП Bradley не дают ВСУ маневрировать в ДНР

«Bradley грузнет на пахоте сразу, садится на пузо. Поэтому они всегда только на дорогах здесь перемещаются. Тем более сейчас вот какая погода, только так всё происходит. Танки Abrams и более скоростные тоже грузнут. Они тоже грузнут. То бишь наша техника, наша всегда лучше», — сказал офицер 114-й бригады 51-й армии ВС РФ в беседе с РИА Новости.