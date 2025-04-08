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В Башкирии на 90 суток приостановили работу кафе

В Башкирии на 90 суток приостановили работу кафе «Мечты сбываются» в селе Красная Горка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Источник: Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии

По данным ведомства, в ходе проверки специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил. В частности, в кафе с нарушением хранились пищевые продукты, а также нарушалась «поточность» технологического процесса. Кроме того, для приготовления блюд использовалась немаркированная продукция, а сотрудники допускались к работе без медосмотра.