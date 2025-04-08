Жители Иркутска могут получить призы и премии за участие в экомарафоне

Жители Иркутска могут поучаствовать во всероссийском экомарафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, мероприятие проводится до 11 апреля в виде соревнований между районами и городами Прибайкалья.
Организаторы хотят привлечь внимание к основным проблемам — важность ресурсосбережения и вторичной переработки отходов. Сибиряков хотят заставить задуматься над тем, как некоторые расточительно используют природные ресурсы.
— Участника вручат премии, благодарности и ценные призы. Для этого лишь нужно сдать журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, картон, книги. Обратите внимание! Чеки, упаковки от яиц бумажные салфетки и полотенца не принимают, — уточняют в администрации.
Присоединиться к марафону могут все желающие — школы и колледжи, общественные организации, предприятия и многие другие. Если у вас дома храниться ненужная макулатура, то обратитесь к своему руководству, либо в ближайшее учебное заведение.