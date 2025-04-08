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Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 8 апреля

Нацкомпания «КазАвтоЖол» представила информацию о текущей ситуации на дорогах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

По состоянию на 8 апреля, в Северо-Казахстанской области на дороге республиканского значения введено ограничение движения для всех видов автотранспорта:

— в связи с укрепительными работами защитной дамбы в паводковый период, на автодороге «Обход города Петропавловск» км 4−7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль);

— в связи с поднятием уровня воды реки и переливом через проезжую часть, на автодороге «Обход города Петропавловск» км 25−29.

Напомним, до 30 апреля 2025 года движение для всех видов транспорта закрыли на дорогах областного значения в Алматинской области.

По данным синоптиков, циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди с грозами на большей части территории Казахстана, в центре, на востоке страны ожидаются сильные дожди. По республике ожидаются усиление ветра, туман.