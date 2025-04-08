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Открытие парка с альпаками в Омске запланировано на май

Открытие парка запланировано на первую половину мая.

В Омске в скором времени появится новый парк, который будет радовать горожан и гостей города. По информации телеграм-канала «Омск_путеводитель», открытие парка с альпаками, козами и кроликами запланировано на первую половину мая на «Зелёном острове». Это будет уже четвёртый по счету парк сети «Пача Мама» в России.

Площадь нового парка составит 5 000 квадратных метров. Здесь предусмотрены шесть просторных вольеров для обитателей, а также специальные фотозоны и визит-центр, где будет продаваться сувенирная продукция. Помимо альпак, в парке найдут домашний уют и козы, и кролики.

Посетители смогут познакомиться с животными в рамках экскурсий для небольших групп. Гид расскажет о каждом питомце, его характере и происхождении. Также гости смогут покормить животных морковью и даже ощутить радость от «поцелуя» альпаки.

Парк «Пача Мама» уже известен в таких городах, как Сочи, Казань и Ростов-на-Дону. Это не просто зоопарк, а площадка для общения с животными и единения с природой.