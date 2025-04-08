Открытие парка с альпаками в Омске запланировано на май

В Омске в скором времени появится новый парк, который будет радовать горожан и гостей города. По информации телеграм-канала «Омск_путеводитель», открытие парка с альпаками, козами и кроликами запланировано на первую половину мая на «Зелёном острове». Это будет уже четвёртый по счету парк сети «Пача Мама» в России.